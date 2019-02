Belgische IS-vrouwen spreken over hun tijd onder IS-gezag: “Mijn man schoot mensen neer als beesten” LH

25 februari 2019

Bron: BFMTV 0 Islamitische Staat Nog altijd bevinden er zich tientallen Belgische IS-vrouwen in drie gevangenkampen in het noorden van Syrië die gecontroleerd worden door de Koerden. De Franse zender BFMTV kon in twee kampen spreken met Fatima en Sarah, twee vrouwen die voor IS naar Syrië trokken.

Er zijn in Noord-Syrië drie kampen waar IS-vrouwen, en in sommige gevallen, ook hun kinderen worden vastgehouden. Vandaag zouden er nog altijd ten minste vijf Belgische IS-vrouwen en hun kinderen zich bevinden in het kamp Al-Hol. De bekendste IS-vrouwen, Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal, zijn er intussen weggehaald en overgeplaatst naar het kamp van Ain Issa. In totaal zitten daar 150 IS-vrouwen.

Een andere Belgische IS-vrouw die in Ain Issa vastzit, is de nu 23-jarige Fatima. Ze was nog maar net meerderjarig toen ze in maart 2014 vertrok naar Raqqa, toen de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van IS in Syrië. Haar oudere zus was er al naartoe gereisd. “Ik verbleef er in een huis voor vrouwen. Je mocht het niet verlaten als je niet getrouwd was. Dus ik trouwde met een Belg, een IS-strijder. Ik deed wat ik moest doen als vrouw in dat huis”, legt ze uit aan BFMTV. “Om het huis toch uit te mogen, moest ze een kaart van IS op zak hebben. Anders werd je opgepakt en moest je naar de gevangenis.”

Uiteindelijk werd mijn man ook afgemaakt als een dier, omdat hij gepraat had en zijn gevechtsgroep verlaten had Fatima (23)

Geëxecuteerd

Fatima leefde naar eigen zeggen een normaal leven tot haar man vertelde dat hij mensen executeerde. “Zomaar, voor niets, alsof het dieren waren”, zegt ze. “Uiteindelijk werd mijn man ook afgemaakt als een dier, zoals hij ooit had uitgelegd, omdat hij gepraat had en zijn gevechtsgroep verlaten had.” Fatima wacht momenteel in het kamp af of ze naar België kan terugkeren.

De 50-jarige Sarah (niet haar echte naam, nvdr.) zit vast in het beruchte kamp Al-Roj. Zij vertrok naar Syrië om haar dochter te volgen. Aan de reporter van de tv-zender vertelt ze, onherkenbaar in beeld gebracht, dat ze bij haar aankomst weigerde te trouwen. “We waren daar met twee vrouwen, we mochten niet alleen naar buiten gaan. We werden meegenomen van huis naar huis. Dat wil zeggen dat we geen enkele vrijheid hadden. Als we toch probeerden te vertrekken, konden we geëxecuteerd worden. Zelf heb ik geen executies of onthoofdingen gezien”, legt ze uit.