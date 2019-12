België blijft volgend jaar IS bestrijden Voorlopig zonder F-16's ADN

20 december 2019

18u44

Bron: Belga 1 Islamitische Staat De regering in lopende zaken heeft vandaag het licht op groen gezet voor een militaire deelname volgend jaar aan de internationale coalitie tegen terreurgroep IS. De inzet van F-16's werd (nog) niet goedgekeurd omdat er volgens eensluidende bronnen nog geen formele vraag kwam vanuit Washington.

De militaire bijdrage van ons land omvat onder meer de ondersteuning van de civiel-militaire samenwerking binnen Operatie Inherent Resolve vanuit Koeweit. Het leger zet ook radaroperatoren in voor de controle en aansturing van het operationele militaire luchtverkeer vanuit de Verenigde Arabische Emiraten.

In verschillende hoofdkwartieren werken verbindings- en stafofficieren om de militaire inzet te coördineren en ondersteunen, terwijl militairen worden ingezet in het kader van Defence Capability Building in de regio.



Specialisten op het vlak van inlichtingen en analyse worden voorts ingezet voor de ondersteuning van de European Partnership Integration Enterprise (EPIE) op de Amerikaanse basis in het Duitse Ramstein, voor de analysecentra in Frankrijk en vooor een nationale inlichtingencel in Irak. Andere specialisten nemen deel aan de operatie Gallant Phoenix, die onder Amerikaans bevel gegevens verzamelt over buitenlandse IS-strijders.