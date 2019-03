280 IS-strijders in Syrië geven zich over, duizenden mensen geëvacueerd uit laatste IS-bolwerk kv bvb

05 maart 2019

02u36

Bron: ANP, Belga 6 Islamitische Staat In het laatste bolwerk van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië verblijven naar schatting nog zo'n duizend jihadisten. Dat zegt de woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) die een offensief is gestart tegen IS-strijders die zich ophouden in Baghouz, vlak bij de Iraakse grens. Daarnaast zouden reeds 280 jihadisten zich hebben overgegeven.

Gisteren heeft de SDF, die gesteund wordt door de VS, ongeveer 3.000 mensen uit de laatste verzetshaard van IS geëvacueerd. Onder hen waren tweehonderd IS-strijders die zich over hebben gegeven, zegt de woordvoerder. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten heeft het over de evacuatie van 280 gecapituleerde jihadisten. “Dus we denken dat het aantal terroristen om en bij de duizend kan zijn, naast de burgers die er vastzitten”, aldus de zegsman over de resterende jihadisten in Baghouz.

De militieleden van SDF hadden het offensief op het laatste restant van het kalifaat zondag vertraagd, om aan nog meer burgers en extremisten de mogelijkheid te geven om de enclave te verlaten. Vandaag konden honderden mannen, vrouwen en kinderen een SDF-basis bereiken. Na controle en identificatie werden ze onder begeleiding van SDF-troepen uit Baghouz weggehaald.

Slowing down the offensive in #Baghouz yesterday, we managed to evacuate about 3.000 ppl from ISIS pocket through the corridor we opened. A large number of Daesh jihadists surrendered to our forces among the same group overnight. Mustafa Bali(@ mustefabali) link

Turkse grensovergang heropend

Intussen heropende Turkije terug de grensovergang in Oncupinar. Dat is voor het eerst sinds de Syrische burgeroorlog acht jaar geleden begon. De grensovergang ligt zo'n 45 kilometer verwijderd van de Syrische stad Aleppo. De komende weken zouden er volgens de Turkse minister van Handel Ruhnsar Peckan nog een tweede grensovergang in het noordwesten Syrië geopend worden.