"Zoon van IS-leider al-Baghdadi gedood bij gevechten in Homs" HA

03 juli 2018

22u22

Bron: ANP, Reuters 5 Islamitische Staat Hudayfah al-Badri, een van de zonen van IS-leider Abu Bakr al-Baghadi, is volgens een nieuwskanaal van de terreurgroep omgekomen bij gevechten in de Syrische stad Homs. "Al-Badri, de zoon van de kalief" is gedood bij gevechten nabij de energiecentrale met de alawieten en de Russen, klinkt het in de mededeling.

IS bestaat uit extremistische soennitische milities die voornamelijk door Iraakse ex-militairen zijn opgericht. Al-Baghdadi zou geen militaire maar een religieuze achtergrond hebben. Hij was een leider van soennitische extremisten in Irak en sinds 2013 ook van IS. In 2014 riep hij in Syrië als geestelijke leider van IS het kalifaat uit. Daarmee presenteerde hij zich als opvolger van de profeet Mohammed en leider van de soennieten. De man werd al meerdere keren doodverklaard. Hij zou zeker drie vrouwen en minstens twee kinderen hebben.



De Syrische president Assad behoort tot een religieuze minderheid, de alawieten, die geen soennieten zijn. Rusland steunt zijn regime.

Homs: ISIS announces the death of Hudhayfah al-Badri, a son of the group’s leader Abu Bakr al-Baghdadi. The kid apparently conducted an Inghimasi OP against regime forces/Russians at a thermal power station. pic.twitter.com/sRUHB4Sg9o Björn Stritzel(@ bjoernstritzel) link