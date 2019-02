Zijn kalifaat is weg, maar waar is IS-leider al-Baghdadi gebleven? Cyril Rosman

13 februari 2019

10u55

Bron: AD.nl 2 Islamitische Staat Het laatste bolwerk van IS in Syrië is bijna veroverd. De grote vraag is: waar is de leider van het kalifaat gebleven? Abu Bakr al-Baghdadi, de meest gezochte man ter wereld, doet er alles aan om onder de radar te blijven.

Dorp voor dorp ruimen Koerdische en Arabische milities, gesteund door Amerikaanse troepen, de laatste resten op van het kalifaat van de Islamitische Staat. Eens was die islamitische heilstaat zo groot als Groot-Brittannië. Nu rest in Syrië, rond het stadje Baghuz, een paar vierkante kilometer, niet veel meer dan Central Park in New York. Eind deze week moet de klus zijn geklaard, verwacht de Amerikaanse president Donald Trump. Direct daarna beginnen de Amerikanen met het daadwerkelijk naar huis halen van tweehonderd soldaten.



Bijna al het grondgebied dat IS veroverde tussen 2013 en 2017 is de organisatie nu kwijt. Het net sluit zich daarmee ook rond de grote baas, IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Op hem wordt gejaagd zoals destijds op Osama bin Laden, de baas van al-Qaida. De normaliter in zwarte djellaba gehulde prediker Al-Baghdadi zou nu in sportkleding rondtrekken om herkenning te bemoeilijken.

