“Vandaag beslissende slag om laatste IS-bolwerk” Redactie

03 maart 2019

10u01

Bron: AD.nl, Belga 1 Islamitische Staat Het laatste IS-bolwerk Baghouz is bijna gevallen. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) verwachten dat de ‘beslissende slag’ om het dorp - na 18 uur van gevechten - vanochtend zal plaatsvinden.

Dat zegt woordvoerder Marvan Qamishlo tegen persbureau Reuters. “Onze strijdkrachten trekken langzaam op, omdat IS veel mijnen heeft geplaatst. Er liggen duizenden mijnen in dat kleine stukje grondgebied.’’ Inmiddels vinden de gevechten tussen de gebouwen in het dorpje plaats.

“Alleen nog terroristen”

Volgens Qamishlo zitten er in Baghouz voornamelijk nog buitenlandse jihadisten. Het zouden er enkele honderden zijn. Ze gebruiken tunnels om zich te verstoppen en van daaruit verrassingsaanvallen uit te voeren op de strijders van de SDF.



De door Koerden geleide en door de Amerikanen gesteunde militie begon afgelopen vrijdag aan het slotoffensief op het door jihadisten van Islamitische Staat bezette dorpje aan de Syrisch-Iraakse grens. Dat offensief liep vertraging op door de aanwezigheid van duizenden burgers in het laatste IS-bolwerk. Zij werden eerst geëvacueerd.

Afgelopen vrijdag verlieten de laatste burgers het dorp. Zij vertelden dat er in Baghouz geen burgers meer waren die wilden vertrekken. “Er zitten alleen nog terroristen in Baghouz’’, zei Mustafa Bali namens de SDF.

Mijlpaal

De val van Baghouz zou een nieuwe mijlpaal zijn in de strijd tegen de terreurorganisatie. Tussen 2013 en 2017 veroverde Islamitische Staat (IS) een grondgebied in Irak en Syrië dat net zo groot was als Groot-Brittannië. Maar dat grondgebied zijn de jihadisten nu bijna kwijt. Dorp voor dorp ruimden Koerdische en Arabische milities, gesteund door Amerikaanse troepen, de laatste resten op van het kalifaat. Nu rest alleen nog Baghouz.

De Amerikaanse president Donald Trump nam afgelopen week alvast een voorschot op de ondergang van het kalifaat. “We hebben het nu voor 100 procent in handen’’, zei hij tegen Amerikaanse militairen in Alaska. En de bevelhebber van de SDF zei afgelopen donderdag te verwachten binnen een week de overwinning uit te kunnen roepen.

Intussen hebben de Syrische Koerden bijna 300 Syriërs die ervan verdacht worden lid te zijn van IS, vrijgelaten. Het gaat om 283 mannen op verschillende plaatsen in het gebied onder Koerdische controle, meldt de website van de SDF. De groep kreeg gisterenavond de vrijheid na een verzoek van stamhoofden en lokale personen, zegt de Koerdische administratie. Ze “zijn van het rechte pad afgeweken”, maar “hebben geen bloed aan hun handen”.

Het is niet de eerste keer dat de Syrisch-Koerdische autoriteiten een groep IS-aanhangers vrijlaat, maar ditmaal ging het om een grote groep, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Die organisatie volgt vanuit Groot-Brittannië het conflict in Syrië op en rapporteert over slachtoffers van het geweld tussen het regime, opstandelingen, jihadisten en dies meer.

