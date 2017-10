"Twee leiders van IS op Filipijnen gedood" 06u45

Bron: ANP 0 AP Isnilon Hapilon kwam om op de Filipijnen. Islamitische Staat Het Filipijnse leger heeft twee leiders van een aan IS gelieerde rebellengroep gedood. De minister van Defensie verklaarde vandaag dat Omar Maute en Isnilon Hapilon omkwamen bij gevechten in de stad Marawi in het zuiden van de Filipijnen.

Omar Maute was een van de 'Maute broers' die de naar hen genoemde rebellengroep leiden. De drie jaar oude Maute-groep zou bestaan uit jihadisten uit andere militante islamitische bewegingen op het eiland, aangevuld met strijders uit het buitenland.

In 2015 riep de groep-Maute zich uit tot 'filiaal' van IS. Hapilon was de 'emir' van IS in de regio Zuidoost-Azië. Het leger zoekt nog naar een andere rebellenleider, Mahmud Ahmad. De jihadisten voeren in de zuidelijke provincie Mindanao al maanden strijd met het Filipijnse regeringsleger.

Isnilon Hapilon en de broer van Omar Maute.

