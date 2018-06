"Ruim twintig doden bij IS-aanval in zuiden van Syrië" IB

08 juni 2018

04u00

Bron: Belga 1 Islamitische Staat Bij een aanval van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in het zuidwesten van Syrië zijn gisteren minstens 22 pro-regeringsstrijders, onder wie 11 militairen van het Syrische leger, gedood. Dat zegt het Syrisch Observatorium van de Mensenrechten. Volgens de Britse ngo kwamen daarnaast ook 18 mensen om bij Russische bombardementen in het noordwesten van het land.

De aanval van IS vond plaats in de woestijn in het gouvernement As-Suwayda. Volgens het Observatorium gaat om de eerste aanval in het gebied door de terreurgroep, die sinds 2016 niet meer aanwezig was in de regio. De gevechten zijn nog steeds aan de gang. Tot nu toe werden 22 overleden pro-regeringsstrijders gemeld, onder wie een kolonel van het Syrische leger en negen leden van sjiitische pro-Iraanse milities, en zouden ook minstens 12 IS'ers zijn gedood, luidt het.

IS verliest in Syrië almaar meer terrein door offensieven van het Syrische leger, gesteund door Rusland en Iran, en bombardementen van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. De groep controleert nog slechts ongeveer 3 procent van het totale grondgebied, tegenover bijna 50 procent eind 2016.

Burgerdoden bij Russische bombardementen

Het Observatorium meldt daarnaast ook dat gisteren bij Russische bombardementen in Zardana, een dorp in het noordwestelijke gouvernement Idlib, minstens 18 mensen zijn omgekomen. De slachtoffers zijn voornamelijk rebellen van Tahrir al-Sham, een fusie tussen een vijftal groeperingen waaronder Jabhat Fateh al-Sham (het voormalige Al-Nusra Front), en de groepering Jaysh al-Ahrar, die elkaar woensdag nog hadden bestreden in het dorp. Volgens de ngo kwamen er echter ook 3 vrouwen en 2 kinderen om bij de luchtaanvallen.