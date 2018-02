"IS bouwt aan nieuw kalifaat in wetteloos Somalië", zegt katholieke bisschop EB

Islamitische Staat Nu IS nagenoeg verjaagd is uit het Midden-Oosten, lijkt de terreurgroep vaste voet aan de grond te krijgen in Somalië. "Er heerst totale chaos in dit land. Een ideale voedingsbodem voor Islamitische Staat om een nieuw kalifaat op te richten", meent bisschop Giorgio Bertin.

Bertin is apostolisch administrator van Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. "De wetteloosheid die hier momenteel heerst, geeft militanten van IS vrij spel in Somalië", zegt de bisschop. "Er wordt hen geen strobreed in de weg gelegd. Met name in Puntland (een feitelijk autonoom gebied in Somalië, red.) zijn militanten van IS gesignaleerd. En ze zijn volop leden aan het rekruteren", aldus Giorgio Bertin.

Sharia

De 'grondleggers' van het nieuwe kalifaat zijn IS-strijders die de dodendans zijn ontsprongen in Syrië en Irak. Zij sluiten allianties met leden van al-Shabaab. Deze islamistische organisatie wil in Somalië een islamitische staat vestigen gebaseerd op de koran en de sharia.

"De Kerk kan niet tussenbeide komen. We staan hier alles behalve sterk", zegt bisschop Bertin. "We kunnen enkel bidden en advies geven en hopen dat recht en orde worden hersteld in Somalië om zo een dam op te werpen tegen de mogelijke oprichting van een nieuw kalifaat".