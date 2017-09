'Meest gevreesde Belgische IS'er' leeft nog MVDB

08u31

Bron: De Standaard 0 rv Islamitische Staat Tarik Jadaoun (28) uit Verviers, de meest gevreesde Belgische IS-terrorist, leeft en is niet gesneuveld in Mosoel, schrijft De Standaard op basis van veiligheidsbronnen. Hij is in Irak in handen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Jadaoun, alias 'Abu Hamza Al-Belgiki', stond bekend als 'de nieuwe Abaaoud'.

Jadaoun trok in 2014 naar Syrië om als jihadist te strijden in de burgeroorlog tegen Assad. In februari 2015 postte IS een video waarin Jadaoun samen met Belgen Redwan Hajaoui en ex-militair Lotfi Aoumeur bedreigingen uitten aan ons land. Ook na de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel was hij te horen in een opeisingsvideo van IS.

De Franse veiligheidsdiensten vreesden in mei dat Jadaoun naar Europa was teruggekeerd voor het beramen van een aanslag. Zijn naam stond op een gelekt intern opsporingsbericht.



Begin augustus meldde een zelfverklaarde jihadspecialist die heel dicht bij IS lijkt te staan dat Jadadoun gesneuveld was in de strijd om Mosoel. Op de sociale media van openlijke IS-aanhangers werd het bericht aanvankelijk nog tegengesproken. Maar ook daar werd hij later dood verklaard. Ten onrechte, zo blijkt.

Jadaoun zou na zijn gevangenneming in het grootste geheim zijn overgebracht naar een gebied dat onder controle staat van Koerdische strijders van de YPG. Hij werd er verhoord door Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Wat er nu met de krijgsgevangen Jadaoun gaat gebeuren, is niet duidelijk. Ons land heeft geen uitleveringsverdragen met Syrië of Irak. Wellicht wordt hij als oorlogsmisdadiger in Irak berecht en riskeert hij de doodstraf.