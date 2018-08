"Leider van IS in Afghanistan gedood" IVI

26 augustus 2018

13u39

Bron: Reuters 0 Islamitische Staat Abu Saad Erhabi, de man die aan het hoofd staat van terreurgroep IS in Afghanistan, is omgekomen bij een luchtaanval. Dat zeggen de Afghaanse autoriteiten. Ook tien andere IS-leden zijn gedood tijdens de aanval.

Erhabi hield zich schuil in de provincie Nangarhar. Het Afghaanse leger heeft niet alleen luchtaanvallen uitgevoerd, maar ook grondtroepen ingezet om IS te raken. Tijdens de inval op twee schuilplaatsen van IS heeft het leger een grote hoeveelheid aan wapens en munitie gevonden en vernietigd.

De terreurgroep heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws. Volgens de gouverneur van Nangarhar is het al de vierde leider van IS in Afghanistan die gedood wordt sinds juli 2017.

IS is sterk aanwezig in Nangarhar, gelegen aan de grens met Pakistan. De aanhangers vechten in de regio tegen de Afghaanse en Amerikaanse troepen, maar ook tegen de taliban.