“IS gijzelt al maand 27 Syriërs, waaronder jonge kinderen, om hen te gebruiken in onderhandelingen met regering” IVI

26 augustus 2018

06u39

Bron: Al Jazeera 0 Islamitische Staat Volgens Human Rights Watch (HRW) houdt terreurgroep IS al een maand zeker 27 Syriërs gegijzeld in de zuiderse stad Sweida. Onder hen zijn minstens 16 kinderen tussen de leeftijd van zeven en vijftien jaar. IS gebruikt de gegijzelden om te onderhandelen met de Syrische regering.

Familieleden van de gekidnapte mensen vragen al een maand de vrijlating van hun geliefden. “Burgers zouden niet ingezet mogen worden als ruilmiddel”, zegt HRW in een statement. De mensen zijn vorige maand gekidnapt tijdens een aanval door IS-militanten. Daarbij zijn ook 57 burgers omgekomen.

Niet lang na die aanval heeft de terreurgroep een video verspreid met gegijzelde vrouwen die zeggen dat iedereen zal vermoord worden als de Syrische regering niet stopt met Yarmouk aan te vallen. Yarmouk is een Palestijns vluchtelingenkamp in het zuiden van Damascus dat sinds 2015 in handen is van IS. Volgens lokale media zou een 19- jarige jongen niet veel later onthoofd zijn door de kidnappers. Enkele dagen later is ook een vrouw omgekomen.

Het Syrische leger heeft, samen met Rusland, de voorbije maand terug controle genomen over de provincie Deraa, waar Sweida ligt. De regering heeft in verschillende dorpen een deal gesloten met rebellen om zich over te geven.