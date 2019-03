“Irak foltert kinderen om ze als IS’ers te kunnen veroordelen” Ontluisterend rapport over land waar België zijn Syriëstrijders wil laten berechten Guy Van Vlierden

06 maart 2019

17u29 0 Islamitische Staat Dat Irak perfect in staat is om onze Syriëstrijders te berechten, zo klinkt het dezer dagen zowat overal in de Belgische politiek. Maar een nieuw rapport van Human Rights Watch slaat die bewering vakkundig aan diggelen. De Iraakse autoriteiten verzuipen in de processen en folteren zelfs kinderen tot die om het even wat bekennen, zo blijkt.

“Ik denk dat de ondervragers met z’n drieën waren. Maar ik was geblinddoekt, dus zeker weet ik het niet. Ze bleven zeggen: ‘Jij was bij IS’ en sloegen me met lange staven. Na twee dagen was ik bereid om te bekennen dat ik twee maanden bij IS had gezeten. Maar dat volstond niet. ‘Beken een half jaar’, zo kreeg ik te horen.” Aan het woord is Shamal, een zestienjarige jongen die door Human Rights Watch geïnterviewd werd in Irak. Dat gebeurde in november vorig jaar met 29 minderjarigen die nog in gevangenschap zaten of pas waren vrijgelaten. Negentien van hen vertelden in detail hoe ze werden gefolterd — met plastic buizen, rubberen slangen, elektriciteitskabels en urenlange kneveling in pijnlijke houdingen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN