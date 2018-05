"Een van mogelijke opdrachtgevers voor aanslagen Parijs is overleden" avh

23 mei 2018

15u00

Islamitische Staat Salim Benghalem, die beschouwd wordt als een van de mogelijke opdrachtgevers van de terreuraanslagen in Parijs in november 2015, is mogelijk overleden. Zijn familieleden hebben de dood van de jihadist vandaag meegedeeld aan de Franse nieuwszender Franceinfo.

Benghalem zou in november vorig jaar om het leven zijn gekomen bij een bombardement dat werd uitgevoerd door het Syrische leger. Een vertrouwenspersoon ter plaatse zou de familie daarover hebben ingelicht.

Ook de Franse inlichtingendienst voor binnenlandse veiligheid DGSI zegt te beschikken over een document waarin de dood van de 38-jarige man vermeld staat. Toch blijft de inlichtingendienst voorzichtig, omdat ze niet over materiële bewijzen beschikt. Het is in het verleden al vaker gebeurd dat de dood van een IS-lid in scène werd gezet, in de hoop om aan de veiligheidsdiensten te kunnen ontsnappen.

Salim Benghalem had nauw contact met de jihadisten die op 13 november 2015 in Parijs een reeks terroristische aanslagen uitvoerden, waarbij 130 mensen om het leven kwamen. Door sommigen werd hij zelfs naar voren geschoven als de persoon die de aanslagen aanstuurde vanuit Syrië, maar daar is geen officiële bevestiging van.

De Fransman werd begin vorig jaar in Frankrijk bij verstek veroordeeld tot vijftien jaar cel voor zijn aandeel in het ronselen van Syriëstrijders. Het Franse gerecht zocht hem ook voor de ontvoering van vier Franse journalisten die in Syrië vastzaten tussen juni 2013 en april 2014. Die journalisten werden in die periode vastgehouden met de hulp van onder andere Najim Laachraoui, een van de jihadisten die zichzelf had opgeblazen bij de aanslag op Brussels Airport op 22 maart 2016.