"Belgische IS-strijder bekent gebruik van chemische wapens” ADN

09 april 2019

13u05

Bron: Belga 4 Islamitische Staat Het Iraakse gerecht heeft gisteren de bekentenis vrijgegeven van de terdoodveroordeelde Belgische IS-strijder Bilal Al Marchohi. Hij geeft toe dat de jihadistische groepering waartoe hij behoorde “chemische wapens en chloorgranaten heeft gebruikt”. Dat meldt de Koerdische nieuwssite Kurdistan 24.

Een Iraakse rechtbank heeft de Antwerpse Bilal Al Marchohi (23), ook bekend als Aboe Fadhil al-Belgiki (de Belg), vorige maand tot ophanging veroordeeld voor lidmaatschap van IS (Islamitische Staat) en voor het deelnemen aan de gevechten tegen het Iraakse leger in Mosul.

Radicalisering

"Ik ben geboren in België, en hoewel ik Marokkaanse roots heb, heb ik de Belgische nationaliteit", zei Al Marchohi in zijn bekentenis aan de rechter in Bagdad. De tekst werd gisteren opgenomen in de officiële publicatie van het Iraakse Hooggerechtshof. "Ik studeerde voor ingenieur aan de universiteit van Antwerpen”, legt de Belg uit Borgerhout onder meer uit. “Ik werd jihadist nadat ik een vriend leerde kennen die boeken las die oproepen tot de radicale islam.”

"Toen de Syrische revolutie uitbrak, las ik op internet over de acties van het Al-Nusra Front en het Vrije Syrische Leger, hun gevechten tegen de Syrische strijdkrachten, de bevrijding van gebieden en de levensomstandigheden van de mensen daar", klinkt het in de bekentenis. De man vertelt dat hij radicaliseerde. Het werd alleen maar erger door meningsverschillen met zijn familie. Al Marchohi zei dat zijn neef, die hij Izzalddin noemt, en enkele vrienden hem ertoe hebben aangezet om te gaan vechten in Syrië.

Opleidingskamp

De Belgische IS-strijder voegde zich daar bij Jabhat An-Nusra, samen met zijn Nederlandse vrouw, die ook van Marokkaanse herkomst is. Ze vlogen vanuit België naar Duitsland en zo naar Turkije, en staken dan illegaal de grens over om zich in het Syrische Aleppo bij kennissen te voegen. Nusra stuurde hem naar een van de opleidingskampen, waar hij fysieke training kreeg en waar men hem leerde om met wapens om te gaan. Dat gebeurde in een groep met andere buitenlandse IS-strijders.

Porno

Al Marchohi verliet de gewapende militie van Nusra en trok naar IS nadat er spanningen waren ontstaan met de leider van de groep, Aboe Barra al-Belgiki, "die negatieve rapporten over mij opstelde en er mij van beschuldigde dat ik pornografische sites had opgezet”. Die informatie lekte ook al vorige maand.

IS-agent in Aleppo

Vervolgens trok hij met zijn gezin naar gebieden die de jihadisten van IS controleerden. "Ik ontmoette de IS-gouverneur van Aleppo, Aboe Hafs al-Jazrawi, en werd benoemd tot IS-politieagent in Aleppo.”

Volgens de man waren er drie eenheden binnen de IS-politie. Eerst was er de militaire politie, die afhing van het leger met een militaire rechter aan het hoofd. De tweede sectie was de gerechtelijke politie, die onder leiding stond van een civiele rechter, en ten slotte was er de islam-politie die bestond uit verschillende patrouilles. Hij was chef van de religieuze politie.

"Ik raakte zwaargewond aan mijn hoofd, aan de rug en aan mijn rechterhand bij mortieraanvallen. Nadat ik hersteld was van mijn verwondingen stuurde IS me naar Raqqa waar ik in de administratie ging werken”, vervolgt hij.

Mortiergranaten met chloorgas

Tijdens het verhoor zei de Belg verder dat zijn groepering gebruik maakte van chemische wapens, onder meer mortiergranaten met chloorgas, in de omgeving van Raqqa en in een kamp.