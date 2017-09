"73 Syrische regeringssoldaten omgekomen bij IS-aanvallen" 17u14

Bron: Belga 0 REUTERS Russische ontmijners aan het werk in Deir el-Zor. Islamitische Staat Volgens de vanuit Groot-Brittannië opererende anti-Assadsite Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (Sohr) zijn gisteren "minstens 73" Syrische regeringssoldaten omgekomen bij verrassingsaanvallen van Islamitische Staat (IS) op stellingen in woestijngebied. Syrische staatsmedia maken geen melding van het Sohr-bericht maar meldden wel een IS-aanval op de autoweg van Deir ez-Zor naar Palmyra, waar de terroristen "zware verliezen" werden toegebracht. Volgens het Syrisch Observatorium gaat het om "45 jihadisten".

De terreurgroep heeft de aanval(len) opgeëist in een verklaring, waarin ze bevestigt dat verschillende IS-strijders een aanval lanceerden op stellingen in het zuiden van de stad al-Sukhnah, in de provincie Homs.

De aanvallen werden uitgevoerd op de dag waarop IS een audio-opname vrijgaf van leider Abu Bakr al-Baghdadi, waarin hij zijn strijders opriep om de aanvallen op te voeren ondanks het terreinverlies.

Volgens Sohr werden de eerste aanvallen uitgevoerd in Chola, een dorp dicht bij de stad Deir ez-Zor, in het oosten van Syrië.

In Deir ez-Zor en de gelijknamige provincie, de laatste die door IS gecontroleerd wordt, zijn twee offensieven bezig om de terreurgroep te verdrijven. Het ene wordt geleid door Syrische regeringstroepen die gesteund worden door Rusland, het andere door de Arabisch-Koerdische alliantie die gesteund wordt door de VS. Ten oosten van de stad Deir ez-Zor bevinden zich Syrië's belangrijkste olievelden.