"200 IS-strijders in Syrië geven zich over"

05 maart 2019

02u36

Bron: ANP 0 Islamitische Staat In het laatste bolwerk van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië verblijven naar schatting nog zo'n duizend jihadisten. Dat zegt de woordvoerder van de Koerdische SDF die een offensief is gestart tegen IS-strijders die zich ophouden in Baghouz, vlakbij de Iraakse grens.

Gisteren heeft de SDF ongeveer 3000 mensen uit de laatste verzetshaard van IS geëvacueerd. Onder hen waren tweehonderd IS-strijders die zich over hebben gegeven, zegt de woordvoerder. “Dus we denken dat het aantal terroristen om en nabij de duizend kan zijn, naast de burgers die er vastzitten”, aldus de zegsman over de resterende jihadisten in Baghouz.