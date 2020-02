Islamitische Staat eist terroristische mesaanval in Londen op YV

03 februari 2020

13u14

Bron: Belga, Reuters 4 De jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft vandaag de verantwoordelijkheid opgeëist voor de mesaanval in Londen van zondag, waarbij drie mensen gewond geraakten. Dat liet de terreurgroep weten via zijn propagandakanaal Amaq.

Volgens het officiële persbureau Amaq van de terreurgroep was aanvaller Sudesh Amman een IS-strijder. “Hij voerde de aanval uit als reactie op de oproep om burgers van de landen die lid zijn van de internationale coalitie tegen IS te treffen”, klinkt het in het bericht. Al geeft de terreurgroep verder geen bewijs dat het contact had met de dader.

Zondag stak een 19-jarige man drie mensen neer met een mes in een drukke Londense winkelstraat. De dader werd door politieagenten doodgeschoten. Hij droeg ook een bomgordel, maar die bleek later nep te zijn.

Net uit de gevangenis

Volgens het Britse Sky News was de aanvaller met islamitische achtergrond vorige maand nog vrijgelaten uit de gevangenis. In mei 2018 werd hij al gearresteerd door politie en daarna pleitte Amman schuldig voor het bezitten van terroristische documenten en de verspreiding van terroristische publicaties. In december werd hij veroordeeld tot meer dan drie jaar gevangenisstraf.

Politie vond op zijn computer en telefoon berichten waarin hij zijn extremistische ideeën besprak met zijn familie, vrienden en vriendin. Hij had met hen al gesproken over mesaanvallen die hij wou uitvoeren.