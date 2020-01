Islamitische Staat eist aanval in Niger op kv

14 januari 2020

19u40

Bron: Belga 0 Terreurgroep Islamitische Staat heeft vandaag de dodelijke aanval op het Nigerese Chinegodar opgeëist. Dat bericht SITE, een Amerikaans centrum dat extremistische websites observeert.

"De soldaten van het kalifaat hebben donderdag een basis van het Nigerese leger aangevallen in het dorp Chinegodar", aldus IS in een persbericht. "De gevechten hebben verschillende uren geduurd." IS stelt 100 leden van het leger te hebben gedood. De terreurgroep zegt niets over verliezen in eigen rangen, maar wel "talrijke voertuigen" te hebben vernield, kazernes in brand te hebben gestoken en "voertuigen, wapens en munitie" buit te hebben gemaakt.

Zondag hadden de autoriteiten de dodentol van de aanval verhoogd, naar 89 gedode soldaten en 63 "geneutraliseerde terroristen".



Zwaarbewapende strijders hadden donderdag een legerpost aangevallen bij Chinegodar nabij de grens met Mali. De Nigerese strijdkrachten achtervolgden samen met hun internationale partners de aanvallers. De strijders vluchtten de grens over.

In de landen van de Sahel zijn verschillende gewapende groeperingen actief. Enkele van hen hebben aan terreurnetwerk Al Qaeda of Islamitische Staat (IS) trouw gezworen. Steeds meer vinden er dodelijke aanslagen plaats.