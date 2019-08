Islamitische Staat eist aanslag op politiekazerne in het zuiden van Jemen op HL

02 augustus 2019

15u26

Bron: Belga, ANP 0 Terreurorganisatie Islamitische Staat eist de verantwoordelijkheid op voor de aanslag met een bomauto op een politiekazerne in Aden. Die aanslag kostte donderdag, samen met een andere aanval, het leven aan minstens 49 mensen.

De zelfmoordaanslag op het politiekantoor in Aden gebeurde volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten op het moment dat de agenten verzamelden om de nationale vlag te groeten. Op vrijwel hetzelfde moment werd de kazerne van Al-Jalaa, op zo'n 20 kilometer van Aden, aangevallen met een ballistische raket en drones. In totaal vielen minsten 49 doden en raakten 48 mensen gewond als gevolg van de dubbele aanslag.

Aanslagen opgeëist

De aanvallen viseerden agenten die deel uitmaken van de zogenaamde Veiligheidsgordeltroepen, agenten die getraind worden door de Verenigde Arabische Emiraten. De Veiligheidsgordeltroepen zijn een door Saoedie-Arabië geleide militaire coalitie die sinds 2015 optreedt tegen de Houthi-rebellen in Jemen.

De aanslag op de kazerne werd donderdag al opgeëist door de Houthi-rebellen. Vrijdag eiste IS in een verklaring online de verantwoordelijkheid op voor de zelfmoordaanslag tegen het politiekantoor in Aden.

Conflict

In Jemen woedt al sinds 2015 een bloederige oorlog. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saoedi-Arabië, steunt de regering van president Hadi en voert aanvallen uit om de Houthi’s - die gesteund worden door Iran - op de knieën te krijgen.