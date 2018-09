Islamitische Staat eist aanslag in Kaboel op, dodentol loopt op tot 26 JL

06 september 2018

10u46 0 Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dubbele bomaanslag op een worstelclub in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Daarbij kwamen gisteren minstens 26 mensen om het leven. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid raakten ook 91 anderen gewond.

De aanslag gebeurde in een worstelclub in het westen van Kaboel, waar vooral sjiieten wonen. Eerst ging een zelfmoordterrorist de club binnen en blies hij zichzelf op. Veertig minuten later, toen de slachtoffers naar de ziekenwagens werden gebracht, kwam een autobom voor de club tot ontploffing. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er ook journalisten onder de slachtoffers van die tweede explosie.

IS eiste de verantwoordelijkheid op via hun spreekkanaal Amaq. De organisatie beweert tot 150 mensen te hebben gedood of verwond.