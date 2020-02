Zelfmoordterrorist doodt acht mensen bij religieuze bijeenkomst in Pakistan kv

17 februari 2020

16u43

In Quetta, in het zuidwesten van Pakistan, zijn vandaag minstens acht mensen gedood, toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies vlakbij een religieuze bijeenkomst. Onder de doden zijn twee politiemannen.

De jonge dader werd volgens politiemedewerker Abdul Razzaq Cheema tegengehouden aan een wegblokkade. "Terwijl de politie hem vastgreep, liet hij zijn bommengordel ontploffen, wat tot de dood van acht mensen leidde, onder wie twee politieagenten", zegt hij.

Dichtbij de ontploffing vond een bijeenkomst plaats van de leden van de radicale soennitische groep Ahle-e-Sunnat Wal Jamaat (ASWJ). Een woordvoerder van de beweging zei dat minstens 20 leden gewond raakten, en dat het dodental nog kan oplopen omdat sommigen er erg aan toe zijn.

De aanslag is voorlopig nog door niemand opgeëist. In het verleden hebben zowel militanten van Islamitische Staat als de Pakistaanse taliban moskeeën en religieuze bijeenkomsten aangevallen in het gebied.

Op een bijeenkomst in Islamabad zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vandaag nog dat de veiligheidssituatie in Pakistan stevig verbeterd is. De afgelopen jaren is het geweld in Pakistan fel afgenomen, nadat het leger de islamistische militanten terugdreef tot aan de Afghaanse grens. Desondanks vinden er nog altijd lukrake aanvallen plaats.