Voormalige rechterhand van Geert Wilders bekeert zich tot de islam Niels Klaassen

04 februari 2019

16u27

Bron: AD 0 Islam Het mag ideologisch zo ongeveer de grootst mogelijke kloof zijn om te overbruggen, maar toch gebeurt het: Joram van Klaveren, voormalig PVV-politicus en rechterhand van Geert Wilders, bekeert zich tot de islam. Dat meldt hij in Nederlandse media. “ Ik krijg opeens vragen als: haat je nu homo’s? Ga je nu ook naar Syrië?”

Joram Van Klaveren was ooit rechterhand van PVV-leider Geert Wilders, pleitte voor een boerkaverbod en voor ‘de-islamisering’ van Nederland. Maar inmiddels kent hij twee soera's (hoofdstukken) van de Koran, is Mohammed zijn profeet en gaat hij door het leven als moslim, zegt Van Klaveren vandaag in gesprekken met NRC Handelsblad en Dit is de dag (EO).



Van Klaverens opvallende bekering is het gevolg van zijn zoektocht naar de achtergronden van de islam, in het kader van zijn nieuwe boek met de titel: Afvallige. De kentering van islamcriticus naar moslim. “Ik keek naar mijn Bijbel in de kast, op tafel voor me lagen boeken over profeet Mohammed”, vertelt Van Klaveren in NRC over het moment dat hij zich meer moslim dan christen voelde. “De jaren daarvoor had ik juist een grote aversie ontwikkeld tegen de islam. Als je dan moet concluderen dat je het niet bij het juiste eind had, dan is dat niet leuk. Maar als godszoeker voelde ik altijd een bepaalde onrust. En dat verdween geleidelijk. Het voelde een beetje als thuiskomen, in religieuze zin.”

ALLAHU AKBAR ! Voormalig PVV'er Joram van Klaveren heeft de shahadah uitgesproken en daarmee de islam geaccepteerd als zijn religie! Moge Allah swt hem blijven voorzien van Zijn Leiding en hem voorzien van bescherming en standvastigheid; ameen.

Broeder Joram: welkom in de ummah! pic.twitter.com/C1aLQTskod Nourdeen abu Bilal Wildeman(@ nourdeenw) link

De bekering wekt wel verbazing in zijn omgeving, aldus Van Klaveren. “Ik krijg opeens vragen als: haat je nu homo’s? Ga je nu ook naar Syrië? Mag je nog wel een hond aaien? Ik heb bijgedragen aan het in stand houden en voeden van een slecht beeld van de islam, maar je kunt je niet voorstellen hoe die vooroordelen doorwerken, tot je er zelf mee te maken krijgt.”

Van Klaveren, hiervoor protestants gereformeerd, was tot 2014 Tweede Kamerlid voor de PVV. Na de rel rond ‘minder Marokkanen’ stapte hij uit de partij en begon met partijgenoot Louis Bontes de nieuwe rechtse partij Voor Nederland. VNL haalde nul zetels bij de verkiezingen van 2017 en daarna trokken Bontes en Van Klaveren de stekker uit de partij.

Hij is niet de eerste ex-PVV’er die zich tot de islam bekeert. Eerder deed het voormalige PVV-raadslid Arnoud van Doorn uit Den Haag dat.

