Vliegtuigpassagiers kennen elkaar niet, maar wel opgepakt na orale seks in zetel

00u12

Bron: WDIV 0 REUTERS Een toestel van Delta. (archieffoto) Islam Twee vlietuigpassagiers die elkaar niet kenden, zijn zondag tijdens een vlucht van Los Angeles naar Detroit betrapt in een wel erg compromitterende houding. Tot grote verbazing van andere passagiers voerde de vrouw (48) orale seks uit bij haar twintig jaar jongere buurman.

De twee gingen niet naar het gebruikelijke toilet voor hun toetreding in de 'Mile High Club', maar bleven gewoon op hun plaats. De twee kenden elkaar vooraleer ze het toestel va Delta Airlines in Los Angeles opstapten niet. De vrouw was op weg naar Nashville; de eindhalte van haar buurman was Miami. Blijkbaar moet het wel erg hebben geklikt aan boord. Andere passagiers verklaarden aan lokale media in Detroit dat er kinderen aan boord waren, wat het vrijpartijtje extra ongepast maakt.

Na landing in Detroit werden de twee opgepakt voor ondervraging. De feiten speelden zich af op een lijnvliegtuig, wat betekent dat de FBI erbij werd gehaald. De speurders van het federale opsporingsbureau hebben het onderzoek overgenomen. De aanklacht tegen de twee is nog niet rond.