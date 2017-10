Veroordeelde Syriëstrijder kon gewoon aan de slag als treinbestuurder 13u34

Bron: VTM Nieuws 238 photo_news Islam Een Belgische Syriëstrijder is erin geslaagd om negen maanden lang een opleiding te volgen als treinbestuurder, nadat hij veroordeeld was in een terrorismedossier. Hij kreeg in december vorig jaar een celstraf van drie jaar met uitstel, maar enkele weken na de uitspraak solliciteerde hij voor een job bij Infrabel. Daar werd hij aangeworven omdat zijn strafblad nog blanco was, meldt VTM NIEUWS vandaag.

De 30-jarige Zakaria H. was tussen september 2013 en maart 2014 in Syrië. Hij verbleef er met meerdere Belgische jihadisten, onder wie Abdelhamid Abaaoud en Najim Laachraoui.

Lees ook Zes maanden met uitstel voor jihadexpert Montasser AlDe'emeh

In december vorig jaar werd hij veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel. Maar enkele weken later slaagde hij erin om zonder problemen aan de slag te kunnen bij Infrabel. Negen maanden lang werd hij opgeleid tot treinbestuuurder voor technische treinen. Maar toen eind september zijn veroordeling aan het licht kwam, werd hij meteen ontslagen.

"Bij de screening van de kandidaten viel hij helemaal niet op", zegt Alain Dupont van HR-Rail, werkgever van het Belgisch spoorwegpersoneel, aan VTM NIEUWS. "Er was op het eerste gezicht niets abnormaals aan zijn dossier, ook omdat hij een blanco strafblad kon voorleggen. Toen duidelijk werd dat hij veroordeeld was in een terrorismedossier, werd hij meteen ontslagen en werd de opleiding stopgezet." "