Ultrarechtse Britse leidster smeekt Trump: "Zorg dat ik niet in cel vlieg" LB

15u59 0 EPA, Facebook Trump deelde op Twitter antimoslimvideo's van Jayda Fransen, één van de leiders van het ultrarechtse Britain First. Islam Jayda Fransen, een van de leiders van de extreemrechtse Britse partij Britain First, smeekt Trump tussenbeide te komen in haar rechtszaak wegens religieuze intimidatie en het gebruik van haattaal. Trump deelde eergisteren op Twitter antimoslimvideo's van Fransen, en dat leidde tot diplomatiek vuurwerk tussen de VS en Groot-Brittannië. "In naam van elke Britse burger en voor elke man en vrouw die voor vrije meningsuiting heeft gevochten en is gestorven, vraag ik uw hulp. Ik vraag u tussenbeide te komen zodat ik de cel niet invlieg", smeekt Fransen nu.

Samen met partijleider Paul Golding wordt Fransen aangeklaagd voor religieuze intimidatie en het gebruik van dreigende haattaal in twee zaken, in Kent en in Belfast. (lees verder onder de tweet)

WATCH: Jayda appeals for Donald Trump's help @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/1extlyhwhp Jayda Fransen(@ JaydaBF) link

Britain First maakte intussen bekend dat de partij honderden nieuwe ledenaanvragen kreeg nadat Trump hun antimoslimvideo's had gedeeld. Volgens leider Golding bereiken hun posts op Facebook nu ook honderdduizenden extra mensen.

Diplomatiek vuurwerk

Brits premier Theresa May verklaarde dat het "fout" was dat Trump de video's had gedeeld en ze veroordeelde Britain First als een "haatorganisatie" die verdeeldheid en wantrouwen zaait.

Eens haar woordvoerder Mays reactie bekend had gemaakt, reageerde Trump vurig op Twitter: "Theresa May, focus niet op mij. maar focus op het vernielende islamitische terrorisme dat in het Verenigd Koninkrijk plaatsgrijpt. Wij stellen het goed!'.

Daarop riepen parlementsleden en de burgemeester van Londen op het staatsbezoek van Trump aan Groot-Brittannië te schrappen, maar daar heeft May geen oren naar. Ze zegt dat ze de "bijzondere relatie" tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten toegewijd is en "nog een datum moet vastleggen" voor Trumps staatsbezoek.

Persverantwoordelijke van het Witte Huis Sarah Huckabee Sanders ontkende gisteren dat de tweet en de commentaren van Trump in de kaart speelden van een extreemrechtse partij die buiten Groot-Brittannië amper gekend is.