Uitgezette haatimam predikt ongestoord verder in Den Haag

Bron: Belga 4 rv De Marokkaans-Nederlandse imam El Alami Amaouch predikt nu in Den Haag. Islam De uit België gezette imam El Alami Amaouch blijkt te prediken in het Nederlandse Den Haag. De overheid laat hem er ongehinderd zijn gang gaan. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf vandaag na eigen onderzoek.

De Marokkaans-Nederlandse Amaouch, die predikte in Dison bij Verviers, werd in oktober vorig jaar ons land uitgezet omdat hij zich liet opmerken als haatimam. Ook zijn zoon kwam in opspraak toen hij in een filmpje opriep om christenen te vermoorden. Ongeveer een maand na de uitwijzing gaf staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) te kennen dat de imam vrijwillig naar Marokko was vertrokken.

Nederlands paspoort

Nu blijkt dat Amaouch echter in Nederland is terechtgekomen, waar zijn komst na zijn uitwijzing in België al werd gevreesd. Volgens De Telegraaf zou hij zijn fundamentalistische gedachtegoed verspreiden in de Haagse wijk Transvaal en in de Schilderswijk. De gemeente Den Haag en het Nederlandse ministerie van Justitie bevestigen tegen de krant dat de imam de weg naar de stad heeft gevonden. "Hij heeft een Nederlands paspoort, dus mag hij gewoon in Den Haag verblijven", reageert een woordvoerder van de gemeente. "Als blijkt dat hij de wet overtreedt, zal daartegen opgetreden worden."