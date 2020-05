Schutters bestormen kraamkliniek in Afghaanse hoofdstad: 16 doden, waaronder 2 baby’s kv

12 mei 2020

21u03

Bron: Reuters 12 Islam Minstens drie schutters vermomd als politieagenten hebben vandaag een kraamkliniek van Artsen Zonder Grenzen bestormd in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ze schoten zestien mensen dood, waaronder twee pasgeborenen.

Zeker drie schutters drongen vanmorgen het Dasht-e-Barchi-ziekenhuis in Kabul binnen. Daar bevindt zich ook een kraamkliniek die wordt gerund door Artsen Zonder Grenzen. Volgens de autoriteiten wierpen ze granaten en schoten ze in het rond. Pas in de namiddag konden de terroristen door de veiligheidsdiensten worden uitgeschakeld.

“De schutters schoten zonder enige reden op iedereen in het ziekenhuis. Het is een ziekenhuis van de overheid en veel mensen brengen hun vrouwen en kinderen binnen voor behandeling”, vertelde een ooggetuige aan Reuters.



Volgens medewerkers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid zijn er moeders, verpleegkundigen en kinderen onder de dodelijke slachtoffers en gewonden. 100 mensen zouden gered zijn, waaronder drie buitenlanders.

Our hearts go out to patients and staff in #Kabul after horrific attack on Dasht-e-Barchi hospital, where our teams provide lifesaving care for mothers and newborn babies.



There are no words. https://t.co/3ECCYAH67E Doctors w/o Borders(@ MSF_USA) link

In de wijk wonen veel leden van de Afghaanse Hazara-gemeenschap, een sjiitische moslimminderheid die in het verleden al werd aangevallen door soennitische IS-militanten.

Tweede aanslag

In de oostelijke provincie Nangahar pleegde een zelfmoordterrorist vandaag ook een aanslag tijdens de begrafenis van een politiecommandant, waarbij ambtenaren en een parlementslid aanwezig waren. Daarbij kwamen minstens 24 mensen om, 68 anderen raakten gewond. Volgens de autoriteiten kan de dodentol nog verder oplopen.

Nog niet opgeëist

Beide aanslagen werden voorlopig nog niet opgeëist. De taliban, de grootste fundamentalistische moslimorganisatie in Afghanistan, ontkent alle betrokkenheid. Ook Islamitische Staat is in Nangahar actief en pleegde de voorbije maanden een reeks aanslagen in Kabul. Op maandag arresteerden de veiligheidsdiensten de regionale IS-leider in de hoofdstad.

Veroordeling geweld

Amnesty International veroordeelt de aanslagen. “De gewetenloze oorlogsmisdaden in Afghanistan vandaag, waarbij een kraamkliniek en een begrafenis werden geviseerd, moeten in de wereld de ogen openen voor de gruwelijkheden waaraan de burgers nog steeds worden blootgesteld. Er moet aansprakelijkheid zijn voor deze ernstige misdaden”, tweette de mensenrechtenorganisatie.

Onder andere het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Turkije en Pakistan, spraken zich ook in een officiële mededeling uit tegen het geweld.

President: “Voortaan offensieve aanpak”

Vorige week werden verscheidene leden van Islamitische Staat opgepakt en gedood. Volgens de autoriteiten was de terreurorganisatie verantwoordelijk voor verscheidene aanslagen in Kabul, waaronder een op een Sikh-tempel in maart. Maandag eiste de groep nog een aanslag langs een weg in de Afghaanse hoofdstad op, waarbij vier burgers gewond raakten.

Ook de taliban pleegt nog geregeld in het hele land aanslagen. De radicaal-islamitische beweging beweert echter dat ze geen stedelijke gebieden aanvalt, maar dat haar operaties gericht zijn op veiligheidsdiensten van de overheid.

De aanslagen zetten de fragiele vredesonderhandelingen tussen de taliban en de Afghaanse overheid en die bemiddeld worden door de VS, op de helling. In een televisietoespraak veroordeelde president Ashraf Ghani de aanvallen. Het leger moet voortaan overschakelen op een “offensieve” aanpak tegen de vijand, in plaats van de defensieve aanpak die het aannam sinds de VS hun troepen terugtrokken en proberen de vredesgesprekken op gang te trekken”, claimde hij.

“Het lijkt weinig zin te hebben om de taliban te blijven betrekken in vredesgesprekken”, stelde ook nationaal veiligheidsadviseur Hamdullah Mohib op Twitter.