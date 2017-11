Rotterdamse agente mag hoofddoek dragen volgens uitspraak van College voor de Rechten van de Mens Nadia Berkelder en Maarten van Ast

10u34

Het College voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat Sarah Izat tijdens haar werk een hoofddoek moet kunnen dragen als ze een uniform aan heeft. Islam De Rotterdamse politievrouw Sarah Izat moet tijdens haar werk een hoofddoek kunnen dragen als ze een uniform aanheeft. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens maandag bepaald. De politiemedewerkster stapte naar het college omdat zij zich gediscrimineerd voelt.

De politie verbiedt het dragen van een hoofddoek bij het uniform, omdat dat in strijd is met de gedragscode die zichtbare religieuze uitingen verbiedt. Volgens het college maakt de politie zich daarmee schuldig aan discriminatie.

Bij het oordeel is de functie van de vrouw meegewogen. Izat heeft ruim een jaar een vast contract bij de politie. Ze werkt al vier jaar op het servicecentrum waar ze meldingen opneemt. Aangezien de burger haar bij deze werkzaamheden niet ziet, speelt de beoogde uitstraling van de politie in dit geval geen rol, aldus het college.



Ook bij het opnemen van aangiften via een videoverbinding ziet het college geen bezwaar. 'De vrouw zit in een andere ruimte dan de burger, die de 3D-aangifte doet. Haar veiligheid is dus niet in het geding. De vrouw neemt aangifte op, maar beslist niet wat de politie er verder mee gaat doen. Zij vervult een administratieve taak.'

We Won! Het College bevestigt zojuist: Ik heb het recht op uniform én hoofddoek. Dit betekent alles en deze winst is van ons allemaal! Iedereen die weet hoe het is om in mijn hoofddoek te staan: Causa Finita https://t.co/Tj4OIxJu5q Sara Iza(@ SarahIzat) link

Niet bindend

Izat stapte dit voorjaar naar het College voor de Rechten van de Mens om dat besluit aan te vechten. De uitspraken van het college zijn gezaghebbend, maar niet bindend. De uitspraak kan worden voorgelegd aan een rechter.

Bindend of niet, de politie neemt het oordeel serieus, laat zij weten in een schriftelijke verklaring. De politie wil een diverse organisatie zijn én neutraliteit waarborgen. 'Naar aanleiding van het oordeel zal de politie bekijken op welke wijze invulling wordt gegeven aan die neutraliteit.'

De politie heeft tot 18 december om te reageren op het oordeel van het College.

Izat is blij met de uitspraak. 'We won!', reageert de politiemedewerkster op Twitter. 'Ik heb het recht op uniform én hoofddoek. Dit betekent alles en deze winst is van ons allemaal!' Ze wil met haar werkgever in gesprek naar aanleiding van de uitspraak.

,,Deze uitspraak gaat om een op zichzelf staand geval, maar iedereen weet dat hiermee de nationale discussie rond het dragen van hoofddoeken bij de politie losbarst”, reageert ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp. ,,In een regeling is vastgelegd dat de politie lifestyle-neutraal opereert. Die regeling is nog onder minister Ter Horst (2007-2010, red.) ontstaan. Nu dat volgens het College niet voor de hele linie opgaat, moet de discussie weer gevoerd worden waar die is begonnen: binnen de politiek. De ACP denkt dat het verstandig is dat de Kamer zich opnieuw over deze kwestie buigt.”

,,Een interessante uitspraak, die nog wel nadere bestudering behoeft”, meent Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB). ,,We gaan sowieso in gesprek met de Korpschef over hoe we hiermee om dienen te gaan.”

De Rotterdamse islampartij Nida noemt de uitspraak ‘belangrijk en hoopvol nieuws’. ,,Neutraliteit gaat niet over uitsluiting maar over insluiting. De politie moet voor iedereen toegankelijk zijn’’, zegt Nida-voorman Nourdin El Ouali. Een agente kan ook met hoofddoek prima haar werk doen, vindt hij. ,,Agenten schrijven tenslotte geen bekeuring uit op basis van hun voorkeuren en levensbeschouwing maar op basis van de wet.’’