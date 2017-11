Rapport: aantal moslims kan in sommige landen van de EU verdriedubbelen tegen 2050 LVA

04u36

Bron: The Guardian, Belga 1 AP Islam Volgens een nieuwe studie van het Pew-onderzoekscentrum zou het bevolkingsaandeel van moslims in de EU tegen 2050 tussen 7,4% en 14% bedragen, in vergelijking met 4,9% of 25,8 miljoen in 2016, met sterke contrasten tussen Oost- en West-Europa.

Het onafhankelijke onderzoekscentrum Pew dat gevestigd is in Washington bestudeerde de demografische veranderingen in het aantal moslims ten gevolge van migratie in 28 EU-landen, het Verenigd Koninkrijk inbegrepen, maar ook in Noorwegen en Zwitserland.

Ze werkten voor hun onderzoek drie verschillende scenario's uit: een waarbij er geen migranten bijkomen, een waarbij de migratietoename middelhoog is en een waarbij de migrantenstroom naar Europa zeer groot blijft.

Volgens het "zero-scenario" waarbij van een complete migratiestop wordt uitgegaan, zal het aantal moslims van 4,9% in 2016 stijgen naar 7,5% in 2050. De toename is dan terug te brengen op de jonge gemiddelde leeftijd van de Europese moslimbevolking en hogere vruchtbaarheidscijfers.

Volgens het tweede scenario met een middelmatige migratietoename zullen moslims 11,2% van de bevolking uitmaken in 2050. In Zweden zou de toename het grootst zijn en zou 20% van de bevolking moslim zijn. In het algemeen kan men een verschil vaststellen tussen oost en west. In alle landen in West-Europa zal de toename veel groter zijn.

In het laatste scenario gaat men ervan uit dat islamitische vluchtelingen uit landen zoals Syrië, Afghanistan en Irak voor een aanhoudende migratietoename zullen zorgen. Als dat het geval is, zal de moslimbevolking in Europa in 2050 14% uitmaken. Voor Duitsland zou het een toename betekenen van 6,1% naar 19,7% terwijl dat in Polen slechts een toename zou zijn van 0,1% naar 0,2%.