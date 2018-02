Primeur in de VS: vrouw met hoofddoek wordt reporter op mainstream tv-zender JC

14 februari 2018

15u24

Bron: De Morgen 1 Islam De Amerikaanse regionale tv-zender Local 4 News heeft zijn reportersteam uitgebreid met een islamitische vrouw. Volgens de zender is het de eerste keer dat een vrouw met een hoofddoek voltijds verslag zal uitbrengen in het tv-journaal van een mainstream zender.

De zender baseert zich naar eigen zeggen op eigen onderzoek, en deed ook navraag bij de Facebookgroep 'Muslim American Women in Media'.

Tahera Rahman werkte al voor Local 4 News, een regionale zender van CBS die uitzendt in de regio Quad Cities op de grens van Illinois en Iowa. Ze startte er als redacteur achter de schermen. Na twee jaar werd ze gepromoveerd. Ze verscheen voor het eerst op het scherm toen ze verslag uitbracht over fondsen voor ziekenhuizen in Quad Cities.

"Voordien was er niemand op tv die er zoals ik uitzag, dus ik dacht nooit dat het echt een mogelijkheid was", zegt Rahman in een item over haar promotie op Local 4 News. Al sinds de start van haar carrière, die begon met een stage bij CBS Evening News, werd haar gezegd dat ze het moeilijk zou krijgen als ze weigerde haar hoofddoek af te doen.

Maar ondanks vele teleurstellingen bleef de vrouw hopen dat "iemand op een dag zou opmerken hoeveel werk ik doe en me een kans zou geven".

Nog volgens Local 4 News had Rahmans familie, die in Chicago woont, er een autorit van vier uur voor over om haar eerste optreden op tv te kunnen zien.