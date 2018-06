Politie rolt Franse terreurgroep op die aanslagen op moslims wil plegen avh hr

25 juni 2018

11u06

De Franse antiterreurpolitie heeft een rechts-radicale terreurgroep opgerold die aanslagen op moslims wilde plegen. Zaterdag verrichtte de politie tien arrestaties in heel Frankrijk, zo melden Franse tv-zenders.

Ook de vermeende leider van de groep, die zich l'Action des forces opérationnelles (AFO) noemt, is opgepakt. Bij de huiszoekingen zijn wapens in beslag genomen. De terroristen zouden het gemunt hebben op radicale imams, islamitische ex-gedetineerden en gesluierde vrouwen. Het is nog niet duidelijk hoe concreet de plannen voor aanslagen waren. Op hun website spreekt AFO over ,,oorlog tegen de islam omdat Frankrijk in gevaar is".

Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb bedankte de binnenlandse geheime dienst, die zich bezighoudt met antiterrorisme. De Franse aanklagers begonnen hun onderzoek naar de verdachten al twee maanden geleden.