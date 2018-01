Onthoofde pop bij Amsterdamse islamitische stichting: "islamisering moet stoppen" ep

18 januari 2018

15u16

Bron: belga 0 Islam Bij een islamitische stichting in Amsterdam-Noord is in de nacht van gisteren op vandaag een onthoofde pop achtergelaten. Het hoofd hing met een touw aan het hek en er lag een briefje bij met een boodschap. De Islamitische Stichting Nederland Emir Sultan, waar ook een moskee bij hoort, heeft aangifte gedaan van belediging, bedreiging en discriminatie.

De politie kreeg rond 08.15 uur een melding van een medewerker, die zich volgens een woordvoerder rot was geschrokken. "De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen", stond op het briefje. "De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan" (sic).

Verzetsgroep Rechts in Verzet heeft een tweet gestuurd over de actie. "Onthoofding! Geen Megamoskee Amsterdam-Noord, ingezonden protestactie", luidt het bericht. De politie onderzoekt of deze club erachter zit.

Of er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen bij de moskee, kon een politiewoordvoerder niet zeggen.