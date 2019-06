Met nieuw sms-systeem kunnen Iraanse burgers elkaar aangeven bij ongepast gedrag ses

13 juni 2019

16u03

Bron: The Independent, Newsweek 12 Islam Iran heeft een sms-dienst gelanceerd waarbij zelfverklaarde “bewakers van de moraal” hun buren of wildvreemden op straat kunnen aangeven als ze vinden dat hun gedrag in het openbaar te wensen overlaat.

Feestjes organiseren met zowel meisjes als jongens, alcohol drinken, het uitdoen van de hoofddoek of ongepaste berichten op sociale media. Stuk voor stuk zijn het zaken die volgens het strikte islamitische regime in het land niet kunnen. Met het nieuw sms-systeem hoeven burgers niet meer te discussiëren met elkaar over codes, ze kunnen meteen een officiële klacht indienen.

Volgens Mohammad Mehdi Haj-Mohammadi, woordvoerder van de rechterlijke macht, is het een initiatief waar veel mensen op zaten te wachten. “Mensen willen graag aangeven wanneer anderen de normen overtreden, maar weten vaak niet hoe. Met deze dienst willen we korter op de bal spelen”.

Spionage

Experts zeggen dat de Iraanse regering hiermee haar burgers aanspoort om elkaar te gaan spioneren. Op die manier helpen ze mee om erop toe te zien dat de strikte religieuze en morele gedragscodes in het land worden gehandhaafd.

“De kledingvoorschriften die de regering voor vrouwen stelt, neigen al langer naar fanatieke obsessies. Maar het is verontrustend om te zien hoe dat met het aanmoedigen van spionage nog erger wordt. Het clubje van mensen die de vrouwenrechten schenden wordt daardoor alleen maar groter”, zegt Omid Memarian, adjunct-directeur van het Centrum voor Mensenrechten in Iran.

Angst en intimidatie

“Dit principe zet mensen tegen elkaar op. Het zorgt voor verdeeldheid en creëert een sfeer van angst en intimidatie”, voegt hij nog toe.

Of de sms-dienst werkelijk een succes zal worden, is nog maar de vraag. Masha Alimardani onderzoeker bij The Oxford Internet Institute met het Iraanse internet als onderzoeksdomein, denkt alvast van niet. Volgens haar zullen de modale Iraniërs het platform links laten liggen. Al wil dat niet zeggen dat ze het geen zorgwekkend initiatief vindt. “Niemand die ik ken, zou zich met zoiets belachelijk bezighouden. Maar ik ga ervan uit dat sommigen zich wel laten verleiden. Het is absoluut verontrustend”.