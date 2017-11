Londen vraagt Libië om uitlevering broer dader aanslag Manchester Redactie

06u19

Hashem Abedi is de jongere broer van Salman, dader aanslag Manchester. Islam De Britse politie die de aanslag van 22 mei in Manchester onderzoekt, heeft gisteren aangekondigd Libië om de uitlevering van de broer van de dader te hebben gevraagd.

Salman Abedi blies zichzelf op aan de uitgang van een grote concertzaal waar de Amerikaanse zanger Ariana Grande net had opgetreden. Er vielen 22 doden, onder hen zeven kinderen. Daarnaast vielen er ook meer dan honderd gewonden, waarvan twee nog altijd in het ziekenhuis verblijven.



Abedi was een 22-jarige Brit van Libische afkomst, en zou voor de aanslag naar Libië gegaan zijn. De politie van Manchester zei gisteren voldoende bewijs verzameld te hebben om een arrestatiebevel uit te vaardigen voor de broer van de dader, Hashem Abedi.

REUTERS Salman Abedi voor de aanslag in Manchester.



"Hashem Abedi wordt momenteel vastgehouden in Libië en de Crown Prosecution Service heeft zojuist zijn uitlevering gevraagd", zei Russ Jackson, die verantwoordelijk is voor terrorismebestrijding.

In de dagen na de aanval werd een foto van Hashem Abedi die genomen werd na zijn arrestatie op Facebook geplaatst door de Libische veiligheidsdiensten. "De vader, Ramadan Abedi, is ook gearresteerd", zei een woordvoerder van de Libische veiligheidsdiensten toen.

De politie van Manchester heeft niet verduidelijkt of de twee mannen aangehouden bleven sinds hun arrestatie in mei, of dat ze werden vrijgelaten en opnieuw gearresteerd.