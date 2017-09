Jongen (14) voor moskee neergestoken in Birmingham, verdachte opgepakt LB

Bron: Daily Mail, Birmingham Mail 0 Google Street View De jongen van veertien wilde in de moskee een jongerenfeest voor de start van het islamitische religieuze jaar bijwonen. Islam Een 14-jarige jongen is voor de ogen van zijn broer neergestoken nabij een moskee in de Engelse stad Birmingham. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. De tiener was door zijn vader afgezet aan de moskee, waar hij met zijn broer een moslimfeest zou bijwonen. Het slachtoffer liep levensbedreigende verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij voor zijn leven vecht.

De steekpartij vond vannacht rond 1 uur plaats voor de Idara Maarif-e-Islam moskee in Birmingham. De politie heeft de omgeving van de moskee, in de buurt van het voetbalstadium van Birmingham City FC, afgezet. De politie bevestigt dat een 29-jarige verdachte is opgepakt op beschuldiging van poging tot moord. Volgens de politie is het incident niet aan terrorisme gelinkt.

Messteken in hals en gezicht

Volgens getuigen in de krant Birmingham Mail werd de tienerjongen neergestoken vlak nadat hij door zijn vader was gedropt aan de moskee, waar een jongerenfeest doorging. Gelovigen vierden er de start van het islamitische religieuze jaar. De broer van het slachtoffer was getuige van de steekpartij. "De broer schreeuwde naar zijn vader om te komen helpen", aldus een ooggetuige. "De man hakte met een mes in op de jongen, er was overal bloed. Hij stak de jongen in de hals en in het aangezicht. De dader sloeg vervolgens op de vlucht en stapte in een auto".

"Racistische aanval"

Volgens Adnan Khan, woordvoerder van de moskee, ging het om een racistische aanval. "We zijn van oordeel dat dit aan racistische aanval was en dat de jongeman op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. We hebben metaaldetectoren aan de ingang van de moskee, maar dit gebeurde op het voetpad. We denken dat de daders op de loer lagen om iemand aan te vallen".

Politieinspecteur Jim Colclough verklaart: "Ons onderzoek vordert snel, maar we denken niet dat dit met terrorisme te maken heeft. We kennen het motief nog niet, we onderzoeken of er een raciale of religieuze drijfveer is. We werken samen met de lokale gemeenschap en hebben de politieaanwezigheid in de buurt opgedreven zodat mensen die met vragen zitten bij onze agenten terechtkunnen".