Hof van beroep: “Trabelsi mag in VS niet opnieuw terechtstaan voor aanslag op Kleine Brogel" jv

09 augustus 2019

20u46

Bron: belga 0 Islam Nizar Trabelsi, die in 2004 veroordeeld werd voor een geplande aanslag op de legerbasis van Kleine Brogel, mag in de Verenigde Staten niet opnieuw terechtstaan voor die feiten. Gebeurt dat toch, dan is dat een schending van de voorwaarden van zijn uitlevering. Dat heeft het Brusselse hof van beroep gisteren geoordeeld, meldt L'Echo. Het nieuws wordt bevestigd door de advocaten van Trabelsi.

Nizar Trabelsi werd in 2001 opgepakt omdat hij een aanslag plande op de legerbasis van Kleine Brogel. De man werd daarvoor in 2004 tot tien jaar cel veroordeeld door het Brusselse hof van beroep en zat die straf helemaal uit. In oktober 2013 leverde België hem uit aan de Verenigde Staten, ondanks een beschikking van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg die dat verbood.

In 2015 probeerden Trabelsi's advocaten al een verbod te bekomen voor de Belgische staat om mee te werken aan een Amerikaans proces tegen Trabelsi. Dat verzoek werd echter verworpen door het Brusselse hof van beroep. Volgens het hof was er immers geen gevaar dat hij in de VS zou veroordeeld worden voor feiten waarvoor hij in België al een straf heeft uitgezeten.

In een nieuw arrest dat gisteren werd uitgesproken oordeelt het Brusselse hof van beroep dat het dossier waarop het Amerikaanse gerecht zich baseert om Trabelsi vanaf 9 september te laten terechtstaan, wel degelijk in grote mate draait rond de geplande aanslag op Kleine Brogel.

"De Amerikaanse vervolgingen tegen Trabelsi schenden volgens het hof dan ook de voorwaarden waaronder België hem aan de VS heeft uitgeleverd", melden de advocaten van Trabelsi vanavond. "Het hof verplicht de Belgische staat ook om zijn arrest over te maken aan de Amerikaanse gerechtelijke autoriteiten, en legt een dwangsom van 5.000 euro op voor elke dag dat dit niet gebeurt.”