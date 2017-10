Halalbelasting en minarettenverbod: Dewinter stelt 20-puntenprogramma voor de-islamisering van samenleving voor 12u53

Bron: Belga 5 BELGA Islam Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter heeft vandaag zijn nieuw boek "Verzet! Verzetgids tegen de islam" voorgesteld. Hij had daarvoor de hoofdingang van de Grote Moskee in Brussel uitgekozen. Maar dat werd hem vriendelijk door de politie verboden. Daarom verhuisde hij naar de achterkant van de moskee in het Jubelpark, waar hij zijn verhaal bracht.

Voor Dewinter is het probleem de Koran. Hij toonde de 146 jihad-verzen, die uit het boek zouden verwijderd moeten worden om een Europese islam te kunnen realiseren. "Maar dat zal nooit gebeuren, want de Koran is het woord van de profeet zelf", aldus Dewinter. Voor hem is de gematigde islam dan een "illusie om de burger op zijn gemak te stellen".



Het 20-puntenprogramma stelt dat de de erkenning en subsidiëring van de islam als erkende godsdienst moet worden ingetrokken, dat er een immigratiestop voor moslims moet komen en dat de in ons land verblijvende moslims een loyaliteitsverklaring moeten ondertekenen "waarbij zij de tot intolerantie en geweldaansporende passages in de islamitische geloofsbronnen alsook de islamitische wet (sharia) verwerpen en de principes van gelijkwaardigheid van man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid onderschrijven en beloven toe te passen".



Voorts pleit hij voor het afnemen van de Belgische nationaliteit en het uitwijzen van moslims met een dubbele nationaliteit die de verklaring niet willen ondertekenen. Ook een halalbelasting en een minarettenverbod behoren tot de 20 punten.