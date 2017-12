Godsdienstleraar beboet voor uithaal naar verpleegster: "Hoofddoek staat symbool voor islam. En de islam staat symbool voor christenhaat. Dat is geen belediging. Het is een feit". Ingrid de Groot

De doktersassistente van het Albert Schweitzer ziekenhuis werd uitgekafferd om haar hoofddoek. Islam Godsdienstleraar E.B. (56), die een doktersassistente van het Albert Schweitzer ziekenhuis in het Nederlandse Dordrecht uitkafferde om haar hoofddoek en haar geloof, moet 400 euro boete betalen van de rechter. De aangeslagen moslima krijgt smartengeld. E. gaat in hoger beroep.

De moslima, die na de scheldpartij volledig van de kaart was, krijgt 350 euro smartengeld. Want volgens justitie en de rechtbank was E. met zijn woordkeuze strafrechtelijk de grens overgegaan.

E. vindt dat het geen belediging was, maar een uiting van ergernis. Hij pikt de uitspraak niet en gaat in hoger beroep. Volgens de leraar was de belediging nooit gericht tegen de moslima persoonlijk, maar ging het hem puur om haar geloof. "Een hoofddoek staat symbool voor de islam. En de islam staat symbool voor jodenhaat en christenhaat", verweerde hij zich gisteren bij de politierechter. "Dat is geen belediging. Het is een feit. Ik heb 447 Koranteksten gelezen. Tekst na tekst vol haat naar iedereen die geen moslim is."

Wachttijd

De vlam sloeg 28 april in de pan in de oogkliniek van het ziekenhuis. De moslima (23) werkte er als doktersassistente toen E. er kwam met zijn doodzieke vader. Omdat de wachttijd opliep, vroeg hij herhaaldelijk aan de vrouw of het nog lang zou duren. Zij gaf steeds aan dat ze daar geen zicht op had. "Ze loog" hield E. vol. Volgens de man wist ze wel degelijk dat het spreekuur ver uitliep. Ze had open kaart moeten spelen in het belang van zijn verzwakte vader, vond hij.



"Hij had net een longembolie en hersenbloeding overleefd. We moesten naar de oogkliniek, maar elke minuut dat we daar waren was voor hem te veel. Ik was woedend. Dat ben ik nog steeds."

Ik voelde me ver­nederd, bang en ik wil niet dat hij ermee wegkomt. Doktersassistente

E. explodeerde die middag. "Dom hoofddoekje", had hij tegen de doktersassistente gesnauwd. Het is een schande dat mensen zoals jij in dit christelijke ziekenhuis werken." De man snauwde ook dat zij de media moest volgen vanwege alles wat er speelt in de wereld. "Het voelde alsof hij me beschuldigde van terrorisme", verklaarde de vrouw.

Shock

Nachtenlang had ze na het incident wakker gelegen. "Ik voelde me vernederd en bedreigd. Ik was in shock." Toen besloot ze aangifte te doen. "Ik wil dat hij er niet mee weg zou komen", legde ze na de zitting uit. Ze had de zitting gevolgd vanaf de publieke tribune. Met blauw hoofddoekje op. Naast haar twee juristen van het ziekenhuis.

Justitie vond het gedrag van E. beledigend. De officier eiste 400 euro boete en een schadevergoeding van 350 euro. De rechter vonniste conform de eis.

Hoofddoekjes en de islam aan de kaak stellen mag in zijn algemeenheid wel. "Maar dit speelde zich af in een één op één situatie", aldus de rechter. Dat maakte het volgens de rechter een belediging en het had volgens hem niets te maken met vrijheid van meningsuiting.

E. noemt de uitspraak "absurd".

Het ziekenhuis is content met de uitspraak. Het hanteert bij beledigingen de lijn van zero tolerance. "Het foute gedrag ligt in dit geval uiteraard aan de kant van de verdachte", aldus het ziekenhuis.