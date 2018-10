Gelovigen in Turkse moskee bidden bijna 40 jaar in verkeerde richting HR

20 oktober 2018

21u51

Bron: Hurriyet Daily News 44 Islam Moslims van een stadje in Turkije hebben ontdekt dat ze al meer dan 37 jaar in de verkeerde richting bidden. Moslims bidden vijf keer per dag in de richting van Mekka. De nieuwe imam ontdekte echter een foutje in het ontwerp van de moskee.

De moskee in Sugoren in het westen van Turkije werd in 1981 gebouwd. De nieuwe imam Isa Kaya (24) hoorde echter geruchten over een fout in het ontwerp en ging op onderzoek. Hij riep de hulp in van lokale moefti’s, wetsgeleerden die een belangrijke link vormen tussen de theorie en de praktijk van de islam.

Moslims bidden in de richting van Mekka, in Saoedi-Arabië. Een muur in de moskee, de ‘qibla’, staat loodrecht op die gebedsrichting. De ‘mihrab’ is een nis in die muur die de qibla aangeeft. Medewerkers van de moefti bevestigden nu dat de mihrab op de verkeerde plaats staat, al sinds de bouw van de moskee.

Volgens The Daily Mail is de mihrab mogelijk een overblijfsel van een nog oudere moskee, en bidden de inwoners misschien al veel langer in de foute richting.

Witte tape

Er zijn nog geen plannen om de moskee of een deel ervan met de grond gelijk te maken. Men koos men voor een minder drastische oplossing. Witte lijnen in tape geven nu op het tapijt de juiste richting voor het bidden aan. Een architect kreeg de opdracht om de structuur van het gebouw te herdenken.

De moslims zouden al die tijd 33° fout gezeten hebben in hun bidrichting. Volgens Mustafa Baig, docent Islamstudies is dat geen ramp, want de koran staat een foutmarge van 45° toe. “Het is dus niet zo dat de eerdere gebeden er als ongeldig moeten beschouwd worden”, zegt hij.