Gatz vindt "islamsafari" van Wilders en Dewinter in Molenbeek "walgelijk" 19u36

Bron: Belga, Radio 1 0 BELGA Vlaams Belangkopstuk Filip Dewinter wil Geert Wilders een rondleiding geven in Brussel en Molenbeek. "Noem het een islamsafari", zegt Dewinter. Islam Vlaams Belangkopstuk Filip Dewinter gaat de Nederlandse politicus Geert Wilders een rondleiding geven in Brussel en Molenbeek. "Noem het een islamsafari", zegt Dewinter. "Een wandeling langs de plaatsen in Brussel die het ergst getroffen zijn door de islamisering." Wilders had Dewinter gevraagd om hem rond te leiden in Brussel. Vandaag kondigden beide politici op Twitter aan dat de uitstap op 3 november zal plaatsvinden. Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz (Open VLD) noemt de plannen van Dewinter "ronduit walgelijk".

"In Nederland is het gelukkig nog niet zo ver gekomen, daarom wou Wilders met eigen ogen zien hoe het in Brussel is gesteld", aldus Dewinter. "Ik zal hem meenemen naar Molenbeek, dat intussen meer lijkt op een kasba in Marokko dan op een Europese stad. Daarna gaan we ook naar de Grote Moskee in het Jubelpark, die in handen is van Saoedie-Arabië".

"Jihadhoofdstad van Europa"

Wilders en Dewinter noemen Molenbeek de 'jihadhoofdstad van Europa'. "Ik was vorige week in Irak en daar staat België bekend als epicentrum van het jihadisme in Europa", aldus Dewinter. "Molenbeek is een voorbeeld van hoe een gemeente volledig kan islamiseren, zonder dat we er nog enige greep op hebben." De PVV-voorzitter komt, zoals bij alle buitenlandse verplaatsingen, met een eigen gevolg aan veiligheidsmensen.

ANP Wilders (foto) en Dewinter noemen Molenbeek "de jihadhoofdstad van Europa"

"Gebrek aan respect voor de mens"

"Wat Dewinter en Wilders van plan zijn, is voor mij ronduit walgelijk", reageert Sven Gatz. "Ze gaan als twee belhamels naar Molenbeek mensjes komen kijken." Volgens Gatz willen ze in de eerste plaats hun eigen vooroordelen bevestigd zien. "Dit is een gebrek aan respect voor de mens, tout court. Dewinter en Wilders willen het imago van Molenbeek alleen maar versterken", stelt Gatz op Radio 1.

Photo News Vlaams mnister voor Brussel Sven Gatz (Open VLD).

Gatz zal proberen een afspraak te maken met Dewinter en Wildres om hen persoonlijk rond te leiden en te tonen dat Molenbeek ook een ander gezicht heeft, maar hij denkt dat het hen vooral te doen is om "een politieke show op de kap van andere mensen".