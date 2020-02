Franse president Macron bindt strijd aan met ‘islamitisch separatisme’ HR

19 februari 2020

09u52

Bron: Reuters, Euronews 5 Islam De Franse president Macron bindt de strijd aan met wat hij noemt ‘islamitisch separatisme’. Volgens hem krijgen radicale moslims en imams uit het buitenland te veel invloed in Franse steden. “Er gelden geen Turkse wetten op Frans grondgebied”, zegt Macron.

De Franse president wil niet langer imams huisvesten die vanuit landen als Algerije of Turkije naar Frankrijk worden gestuurd. “Er zijn te veel imams die prediken tégen Frankrijk en die verwant zijn aan het salafisme of de Moslim Broederschap”, aldus Macron.

Tegelijk zegt hij zich niet te richten tegen de islam op zich. “Een plan maken tegen de islam, zou een grote vergissing zijn”, aldus het staatshoofd. “Onze vijand is het separatisme. Islamistisch separatisme is onverenigbaar met vrijheid en gelijkheid, onverenigbaar met de ondeelbaarheid van de Republiek en de noodzakelijke eenheid van de natie.”

Religieuze wetten

“Wat absoluut niet kan, is dat iemand een vrouw een hand weigert te geven omdat ze vrouw is”, gaf Macron als voorbeeld. “Ook het eisen van een maagdelijkheidscertificaat vooraleer te trouwen, kan niet. Of dat iemand weigert door een bepaalde persoon te laten behandelden. Of dat jongeren geen kans krijgen zich op te leiden. “We aanvaarden nooit dat religieuze wetten superieur zijn aan de wetten van de republiek.”

De president wil daarom dat méér imams in Frankrijk zelf worden opgeleid. En de islamitische gemeenschap moet een certificaat gaan toekennen aan imams die zich gedragen ‘volgens de Franse wetten’.

Taallessen

Ook in het onderwijs neemt hij maatregelen. De huidige buitenlandse taallessen worden soms gegeven door leraars die betaald worden door buitenlandse overheden. Daarvoor zijn akkoorden met onder andere Algerije, Marokko, Tunesië en Turkije. Die lessen worden afgeschaft. Nieuwe leraren van vreemde talen moeten straks verplicht Frans spreken en zullen worden gecontroleerd op hun aanpak en lesmateriaal.

Risicowijken

Verder komt er een wijkgerichte aanpak tegen radicalisering. De afgelopen twee jaar is daarmee al geëxperimenteerd in vijftien zogeheten ‘risicowijken’ waar extremistische moslims hun boodschap verkondigen. “In die periode hebben we daar 152 cafés, 15 gebedshuizen, 12 centra voor cultuur of sport en 4 scholen gesloten.”

Macron noemde dat een succes en zei dat de aanpak in het hele land wordt ingevoerd. Daarvoor zullen extra agenten naar wijken worden gestuurd.

Ommekeer in beleid

De aankondigingen van de president zijn een ommekeer in zijn beleid. Macron richtte zich sinds zijn verkiezing in 2017 vrijwel uitsluitend op economische en sociaal-economische kwesties. Vanaf dit jaar staan ook veiligheid en migratie centraal. De ommekeer van Macron is wellicht deels te verklaren door de voortdurende aanvallen op zijn beleid om moslims te integreren vanwege de extreemrechtse leider Marine Le Pen.

Maar Macron wil er ook voor waken om moslims te stigmatiseren, zei hij. “Het is niet makkelijk om je een Frans burger te voelen als de overheid niet altijd even liefdevol met je is omgegaan.”

In Frankrijk wonen naar schatting zes miljoen moslims, ofwel bijna 9 procent van de totale bevolking.