Extreemrechts ronselt terroristen tégen islam, ook in België Ook Belgen in Franse milieus waar tien verdachten met wapens opgepakt zijn Guy Van Vlierden

25 juni 2018

18u37 0 Islam Het vaderland met eigen hand verdedigen tegen migranten en de islam. Dat is de roeping van een groeiend aantal militanten van extreemrechts. In Frankrijk zijn er zo tien opgepakt die al wapens en explosieven hadden bemachtigd — en op de forums waar zij hun rekruten zochten, zijn ook Belgen actief.

Het is een beeld dat uit de propagandamolen van de Islamitische Staat lijkt te komen: de Eiffeltoren in Parijs die is herschapen tot een oorlogstoneel. Compleet met lijken van soldaten en een uitgebrande tank. Maar de fotomontage prijkt op de website ‘Guerre de France’ en die is bedoeld "om Franse burgers klaar te stomen voor de strijd".

