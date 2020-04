Erdogan steunt Turkse clericus die stelt dat homoseksualiteit ziektes en verval veroorzaakt kv

28 april 2020

18u13

Bron: Reuters, AP 28 Islam De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak maandag zijn volle steun uit voor een vooraanstaande Turkse moslimgeestelijke, die eind vorige week voor ophef zorgde met zijn bewering dat homoseksualiteit “ziektes veroorzaakt en leidt tot het verval van deze generatie”.

In zijn eerste sermoen tijdens de ramadan stelde Ali Erbas, hoofd van het Turkse Directoraat voor Religieuze Aangelegenheden, ook dat jaarlijks honderdduizenden mensen worden blootgesteld aan hiv als gevolg van homoseksualiteit en overspel. Hij riep de gelovigen op om samen “dit kwaad” te bestrijden.

Aanzet tot haat

De Turkse oppositiepartijen en mensenrechtenorganisaties veroordelen de uitspraken. De Turkse mensenrechtenorganisatie Human Rights Association klaagt Erbas aan voor opruiing en vraagt dat hij uit zijn ambt ontzet wordt. Volgens de Balie van advocaten in Ankara zijn Erbas’ commentaren ouderwets en zetten ze aan tot haat. Ook de Balie van Izmir vreest dat de woorden van de clericus zullen leiden tot haatmisdrijven jegens homoseksuelen.

Erdogan: “Kritiek op Erbas is aanval op islam”

President Erdogan sprong maandag echter in de bres voor de geestelijke, en stelde dat een aanval op Erbas beschouwd wordt als een aanval op de staat. Erdogan, zelf een gelovige moslim en wiens partij haar oorsprong heeft in de Turkse islamitische beweging - zei dat Erbas de plichten van “het geloof, de wijsheid en zijn ambt” vervulde en dat zijn woorden bindend zijn voor alle moslims. Kritiek op de clericus is een “opzettelijke aanval op de islam”, stelde hij.

Veel leden van de Turkse heersende partij AKP hebben via Twitter al hun steun uitgesproken voor Erbas met de hashtag ‘Ali Erbas is niet alleen’. “Het is een natuurlijk recht voor mensen om te spreken volgens de waarden waarin ze geloven”, aldus AKP-woordvoerder Omer Celik op Twitter. “Wat abnormaal is, is het eisen van het tegenovergestelde.” Hij beschuldigt de Balie van Ankara van een “fascistische mentaliteit” omdat ze Erbas zijn recht op vrije meningsuiting willen ontzeggen.

De openbare aanklager van Ankara stelt ondertussen een onderzoek in naar de advocatenvereniging van Ankara wegens “belediging van religieuze waarden”.

Discriminatie

Homoseksualiteit is in Turkije niet verboden. De voorbije jaren heeft de regering van Erdogan wel holebiparades en andere evenementen verboden, officieel uit veiligheidsoverwegingen. Mensenrechtenorganisaties en de Europese Unie beschuldigen Erdogan en zijn regering er al langer van dat ze de rechten van etnische minderheden, vrouwen en homoseksuele mensen met de voeten treden en in sommige gevallen terugschroeven.