Duitse rechter onder vuur omdat hij kruisbeeld verwijdert tijdens proces Afghaanse asielzoeker EB

25 januari 2018

22u27

Bron: Bayerischer Rundfunk, Bild, Rosenheim24 0 Islam Een Duitse rechter is het voorwerp geworden van haatmails nadat hij besliste het kruisbeeld uit de rechtszaal te laten verwijderen tijdens het proces tegen een Afghaanse migrant. De 21-jarige asielzoeker moest zich verantwoorden voor dreigementen jegens een andere Afghaan die zich had bekeerd tot het christendom.

Magistraat Klaus-Jürgen Schmid, uit het Beierse stadje Miesbach, was zich na het proces van vorige week van geen kwaad bewust. Tot hij zijn mailbox opende...

"Sorry, maar u bent geen 'edelachtbare'", verslikte Schmid zich in zijn koffie toen hij een van de haatmails las. "Er zijn wetten van kracht in Duitsland en rechters zouden die moeten naleven. Arm Duitsland. We zijn vreemden in ons eigen land geworden", luidde een mail. Of nog: "Beschamend dat u een symbool van de Duitse culturele en religieuze soevereiniteit uit uw rechtszaal hebt verwijderd".

De wet

Rechter Schmid bijt van zich af door te stellen dat er in Duitsland geen enkele wet is die bepaalt dat er een kruisbeeld in een rechtszaal moet hangen. Hij wou de Afghaanse beklaagde ook aantonen dat zijn oordeel niet beïnvloed zou worden door religieuze achtergronden. "Ik was de mening toegedaan dat het in deze zaak ongepast zou zijn om een verdict uit te spreken met een kruisbeeld aan de muur", zei Schmid tegen de omroep Bayerischer Rundfunk.

Weg ermee

Bovendien heeft de rechter het helemaal gehad met dat kruisbeeld. Het komt niet meer in zijn rechtszaal. "Nadat de Beierse autoriteiten hebben beslist dat personen in een publieke functie geen kruisbeelden of hoofddoeken mogen dragen, heb ik ook meteen komaf gemaakt met die crucifix in de rechtszaal".

Normale mens

Paradoxaal genoeg maakte de Afghaanse beklaagde helemaal geen bezwaar tegen het kruisbeeld. "Ik ben een 'normale mens', geen moslim. Ik heb katholieke vrienden", zegt de man, die beweert dat hij Afghanistan is ontvlucht omdat zijn vader werd bedreigd door de taliban.

#Richter entfernt #Kreuz "dauerhaft" aus seinem #Gerichtssaal im erzkatholischen Miesbach. Ausgerechnet vor einem Prozess gegen einen #Islamisten. Wird er bedroht oder unter Druck gesetzt? Hat er Angst? #Islam #Asyl https://t.co/2BZG911u26 aw(@ crazy4golf) link