Dewinter: "Sluit Grote Moskee en vervang ze door Vrijheidscentrum" 15u21 5 BELGA Filip Dewinter (Vlaams Belang) Islam Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter wil dat de Grote Moskee in Brussel gesloten wordt en vervangen wordt door een 'vrijheidscentrum'. Dat zegt hij in een reactie op de aanbeveling van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart om de concessie van de Grote Moskee in Brussel stop te zetten en het beheer in handen te geven van een nieuwe entiteit, die de verschillende stromingen binnen de islam vertegenwoordigt.

Dewinter voert morgen een symbolische actie aan de Grote Moskee. Hij wil er de 165 'haat- en jihadverzen' uit de Koran verwijderen. De actie kadert in de voorstelling van zijn nieuwe boek 'Verzet! Verzetsgids tegen islamisering' waarin hij een '20 puntenplan voor de de-islamisering van onze samenleving' lanceert.



Filip Dewinter vindt het geen goed idee om de Grote Moskee nog open te houden. "Het probleem ligt niet bij één land, Saoedi-Arabië, of één strekking van de islam. Het probleem is de islam zelf", benadrukt het Vlaams Belang-kamerlid. Een Europese of gematigde islam is voor hem een illusie: "De islam is een roofdier, dat achter de zwakke prooi gaat, en dat zijn wij. Daarom roep ik op tot een breuk met de islam".



De moskee vervangen door een Vrijheidscentrum met aandacht voor de strijd tegen de islam en de radicale islam, is voor hem veel belangrijker en symbolischer. Het centrum moet de nagedachtenis eren van de slachtoffers van de moslimterreur in al zijn vormen, zowel in binnen- als buitenland, en moet uitleggen tot wat radicale islam in staat is.

Photo News