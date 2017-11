CIA maakt omvangrijk archief Osama bin Laden openbaar: unieke beelden van lievelingszoon Hamza EP

Bron: Belga 0 rv Hamza Bin Laden met vader Osama. Islam De Amerikaanse geheime dienst CIA heeft een omvangrijk archief openbaar gemaakt over Osama bin Laden, de leider van terreurnetwerk al-Qaida die in 2011 gedood werd. In het archief zitten videomateriaal en een dagboek. In totaal gaat het om bijna 470.000 documenten, aldus de CIA.

"De huidige vrijgave van de gevonden brieven, video's, audiobestanden en ander materiaal van al-Qaida biedt het Amerikaanse volk de mogelijkheid een dieper inzicht te verwerven in de plannen en het werk van de terreurorganisatie", aldus CIA-directeur Mike Pompeo in een persbericht.

Hamza

Het archief bevat onder meer een video van de zoon Hamza bin Laden. Het is de eerste keer dat we beelden van Hamza bin Laden als volwassene te zien krijgen. De laatste jaren heeft al-Qaida zelf audiofragmenten van Hamza bin Laden vrijgegeven. De CIA verwacht dat hij een belangrijke rol binnen de terreurbeweging zal krijgen. De man wordt nauwlettend in de gaten gehouden nu de rivaliserende groep IS klappen krijgt in het Midden-Oosten. Zo heeft de CIA een video van een uur gevonden op het trouwfeest van Hamza bin Laden. In een van de fragmenten zit Hamza op een tapijt met andere mannen terwijl een man op de achtergrond verzen uit de koran zingt.

Video inédito de Hamza Bin Laden (hijo de Osama) como adulto. Vía @FDD. pic.twitter.com/n1JFJBAiUZ Damian Pachter(@ damianpachter) link

Dagboek

Ook het persoonlijke dagboek van Osama bin Laden behoort tot de documenten.

De documenten zijn teruggevonden tijdens de operatie van de speciale eenheden in Pakistan in mei 2011. De toenmalige Amerikaanse president Barack Obama maakte destijds bekend dat de 54-jarige bin Laden werd gedood in een vuurgevecht met de special forces, in de stad Abbottabad.

Bin Laden stichtte het terreurnetwerk. Hij geldt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York.

CIA De kinderen van Osama bin Laden gooien met stenen naar de boerderijdieren.

Het dagelijkse leven

De CIA heeft niet alle informatie uit Abbottabad vrijgegeven. Het gaat onder meer om materiaal dat bij vrijgave de veiligheid van het land in gedrang zou kunnen brengen of dat auteursrechtelijk beschermd is, pornografie, schadelijke software, aldus de CIA. Onder de door auteursrechten beschermde bestanden gaat het onder meer om enkele films zoals Cars en Chicken Little, maar ook documentaires van National Geographic en reportages over Osama bin Laden zelf. En die geven een bijzondere blik op het dagelijkse leven in de schuilplaats. Op die beelden is te zien dat Osama’s kinderen buiten spelen. Ze gaan van glijbanen, schieten op waterbalonnen, lopen achter kippen en gooien stenen naar andere boerderijdieren.

CIA De kinderen van Osama bin Laden leren met geweren op balonnen schieten.