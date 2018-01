Binnen deze geloofsgemeenschap mogen vrouwen maar één oog tonen Karen Van Eyken

Bron: Die Welt, HuffingtonPost.de, Trouw 154 Reuters . Islam Eén oog. Meer mogen vrouwen in de regio Mzab in de Algerijnse Sahara niet tonen. De rest van hun lichaam is gehuld in een wit gewaad. De Mozabieten hebben een uniek islamitisch geloof: het Ibadisme. Het is een zeer strenge maar pacifistische stroming binnen de islam.

Zelfs naar Algerijnse normen beoefenen de inwoners van Ghardaia en omgeving een zeer conservatieve vorm van de islam die vrouwen elke omgang met niet-gezinsleden verbiedt. Na hun trouwdag zullen ze het huis niet vaak meer verlaten. Sporadisch wordt er een uitzondering toegestaan. Zo mogen ze naar het huis van hun ouders gaan, begeleid door familieleden.

Het is voor vrouwen verboden om vriendinnen uit te nodigen voor de thee omdat dit 'geroddel' zou bevorderen en vrouwen ervan weerhoudt om huishoudelijk werk te verrichten.

Zelfs een arts mag deze vrouwen niet bezoeken, omdat alle lichaamsdelen die door de arts aangeraakt worden na hun dood gedoemd zijn om naar de hel te gaan.

Ook feestvieren, zingen, roken en alcohol zijn niet toegestaan. Trouwen gebeurt zelden buiten de eigen groep.

Eeuwenlang werden de Mozabieten vervolgd. Sommige groepen vestigden zich in Tunesië en Oman. Anderen trokken diep de Sahara in naar Mzab, de streek waaraan de Mozabieten hun naam ontlenen, zo schrijft de Nederlandse krant Trouw.

De Mozabieten houden van hard werken. Hun ondernemerschap wortelt in een lange traditie. Overal in Algerije hebben Mozabieten ondertussen bloeiende bedrijven. Hun rijkdom zullen ze nochtans niet snel tonen. Soberheid is een deugd.