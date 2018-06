Aanslag op moslims verijdeld in Frankrijk avh

24 juni 2018

23u01

Bron: Belga 0 Islam Over heel Frankrijk zijn gisteravond tien mensen verbonden met het ultrarechtse milieu opgepakt. De arrestaties kaderen in een onderzoek naar plannen voor een aanval tegen moslims. Dat heeft het Franse persbureau AFP vandaag vernomen uit gerechtelijke bronnen en bronnen dichtbij het onderzoek.

Veel details over de plannen voor een aanval - volgens sommige bronnen tegen doelwitten die verband houden met de radicale islam - zijn er nog niet. Het onderzoek moet uitmaken hoe vergevorderd de plannen waren. Bij huiszoekingen werden in elk geval wapens in beslag genomen.

De Franse antiterreurdiensten verrichtten onder meer arrestaties op Corsica, met name in de hoofdstad Ajaccio.