300 voormalige Amerikaanse veiligheidsambtenaren “diep bezorgd” over nationale veiligheid LH

27 september 2019

17u57

Bron: Belga, NBC 0 Islam Meer dan 300 voormalige ambtenaren van de nationale veiligheid en het buitenlands beleid hebben een vrijgegeven brief ondertekend die de Oekraïne-affaire van president Donald Trump omschrijft als een zaak die “diepgaande bezorgdheid over de nationale veiligheid" oproept. De Democraten in het parlement kregen lof omdat ze een afzettingsprocedure zijn gestart. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC.

"President Trump lijkt het gezag en de middelen van het hoogste ambt in het land te hebben gebruikt om extra buitenlandse inmenging in onze democratische processen toe te laten. Dat zou een schandalig machtsmisbruik zijn. Het zou ook een poging zijn om de nationale belangen van Amerika en die van onze naaste bondgenoten en partners ondergeschikt te maken aan het persoonlijke politieke belang van de president", aldus de auteurs van de brief. "We beschouwen het optreden van de president als een grote zorg voor de nationale veiligheid", besluiten de ondertekenaars.

De brief was een initiatief van de National Security Action, een non-profitorganisatie, geleid door twee voormalige stafleden uit de regering van (Democratisch) president Barack Obama. Hoewel de lijst van ondertekenaars vele andere voormalige leden van de Obama-regering bevat, zijn er ook ambtenaren bij die onder Republikeinse president George W. Bush hebben gediend.

De auteurs van de brief vinden dat "onze betrekkingen met de rest van de wereld en ons beleid op het wereldtoneel uitsluitend gebaseerd moeten zijn op wat in het nationale belang is" en dat "de introductie van andere overwegingen van de president onze democratie teniet doet en ons kwetsbaarder maakt voor bedreigingen.”